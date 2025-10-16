Scoperto durante un raid incendiario, scappa in auto e investe una persona, caccia all’uomo a Porto Corsini

Caccia all’uomo nella serata a Porto Corsini dove in seguito a un tentativo di agguato incendiario, nella fuga è stata investita una persona. I fatti, su cui sono in corso indagini serrate da parte dei carabinieri che stanno cercando di fare luce sull’episodio, si sono verificati poco prima delle 22. Secondo una primissima ricostruzione a quell’ora un uomo alla guida di un’auto di grossa cilindrata si sarebbe recato in via 6 dicembre 1944, una strada a fondo chiuso che dalla via principale del paese termina in pineta. L’automobilista sarebbe sceso dalla vettura con una bottiglia contenente liquido infiammabile con la quale intendeva dare fuoco a una macchina di un conoscente residente in zona. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il padre della persona presa di mira che sarebbe sceso in strada a chiedere spiegazioni. A quel punto l’uomo sarebbe risalito in fretta in auto partendo a forte velocità, travolgendolo e allontanandosi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i militari e il personale del 118. Per soccorrere il ferito è stato fatto alzare in volo anche l’elimedica, mentre è scattata un’imponente ricerca del fuggitivo non solo in paese ma anche nelle zone circostanti.