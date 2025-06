Ravenna, tutti a canestro nel nome di Daniel Mazzini

Ieri, martedì 4 giugno, la palestra dell’Ite “Ginanni” di Ravenna si è riempita di silenzio, emozione e applausi. Si è tenuto un evento speciale dedicato al ricordo di Daniel Mazzini, studente della classe 5B AFM dell’anno scolastico 2023-2024, scomparso prematuramente ma rimasto profondamente presente nei cuori di compagni, docenti e famiglie.

Sul campo si sono affrontate due classi speciali: la 5B AFM del 2023-2024, la classe di Daniel, e la 5B AFM attuale. Non è stata una sfida, ma un gesto simbolico: una testimonianza di continuità, di passaggio di valori, di un legame che supera il tempo.

Presenti in palestra, commossi e accolti con profondo affetto, i genitori di Daniel, insieme ai rappresentanti e i dirigenti della Compagnia dell’Albero Ravenna-Basket, società sportiva nella quale il ragazzo militava, ai docenti, agli allievi, e alla dirigente scolastica stessa, che ha voluto ricordare il senso più autentico dell’iniziativa. “Lo sport, come la scuola – ha affermato la dirigente – insegna molto più che regole o tecniche: insegna la solidarietà, la determinazione, la capacità di sostenersi a vicenda. Educa alla vita, perché mette al centro la persona, il gruppo, la relazione. Ed è proprio questo che Daniel ci ha lasciato: l’esempio di chi sa stare con gli altri, di chi dà il meglio di sé per il bene di tutti.”