Ravenna, il “Ginanni” in silenzio per Daniel Mazzini: “Aveva un carattere mite e dolce”

Ieri mattina, alle 12.20, l’istituto Ginanni ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Daniel Mazzini, diplomato nella scuola lo scorso anno. Il gesto ha rappresentato la vicinanza e la solidarietà di tutta la comunità scolastica, in un momento di immenso dolore, nei confronti della famiglia del diciannovenne, scomparso martedì in seguito a un tragico incidente automobilistico in via Dismano, nei pressi di Borgo Faina.

«Con profonda tristezza – scrive nella nota l’istituto per ragionieri – si ricorda Daniel per il suo carattere dolce e mite, per la sua cordialità nei rapporti con gli altri e per l’impegno che ha sempre dimostrato sia nelle attività scolastiche che in quelle sportive. Gli amici, i compagni e i docenti che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene hanno espresso toccanti pensieri in suo ricordo. In questo momento di lutto, il “Ginanni” si stringe attorno alla famiglia di Daniel, porgendo le più sentite condoglianze».