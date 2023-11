Ravenna. Travolto e ucciso a Fratta Terme: addio a Daniele “Rufus” Beltrani, amici al funerale in lacrime con la bicicletta

Tanto dolore, le lacrime degli amici e dei familiari e le biciclette dei suoi compagni di scalata e pedalate. E’ stato emozionante l’addio a Daniele Beltrani, il 57enne ravennate - ex dipendente di Hera in pensione - morto sabato scorso tra Meldola e Fratta Terme (nel Forlivese) dopo essere stato travolto da un’auto che ha invaso, per cause ancora in corso di accertamento, la sua corsia mentre pedalava con il suo gruppo di amici di Porto Fuori. E oggi proprio a Porto Fuori si sono tenuti i funerali di fronte a tante persone che hanno voluto rendere omaggio a una persona mite e disponibile che lascia oltre alla moglie Nadia Polimeni, anche la figlia Carlotta che da pochi anni lo aveva reso nonno.

Daniele Beltrani, detto “Rufus” dagli amici, è spirato al Bufalini poche dopo l’ennesimo incidente stradale che vede come vittime i ciclisti.