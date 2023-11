Auto travolge un gruppo ciclisti a Fratta Terme: morto il 57enne di Ravenna - Gallery

Aggiornamento: è morto il ciclista di Ravenna di 57anni travolto questa mattina a Fratta Terme da un’auto.

Un gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Fratta Terme, con un'auto guidata da una donna che ha investito un gruppo di ciclisti amatoriali provenienti da Ravenna. L’incidente si è verificato verso le 11: dalla prima ricostruzione dei fatti sembra che la conducente dell’autoveicolo (che procedeva in direzione Meldola) abbia perso il controllo del proprio mezzo invadendo l’opposto senso di marcia ed investendo un gruppo di ciclisti che si dirigevano verso Forlimpopoli. Due di essi sono rimasti travolti. Uno di loro, un 57enne, che era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena a seguito dello sbalzo oltre il guardrail, non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale. Le condizioni dell’altro ciclista destano minori preoccupazioni. La donna alla guida dell’auto non ha riportato conseguenze fisiche ma si trova in uno stato di forte shock a seguito dell’accaduto.

Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale Sp37 in via Meldola, nel territorio di Bertinoro, sulla arteria che da Forlimpopoli conduce a Meldola, all’altezza dell’incrocio con via Molino Selbagnone. La circolazione al momento è bloccata: sul posto i Carabinieri di Meldola hanno regolato la viabilità, con i rilievi a cura della Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese - presidio di Bertinoro. Sul posto si sono immediatamente portate ben quattro ambulanze e due elimediche da Bologna e Cesena.