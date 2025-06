Ravenna, tragico incidente sulla Romea, morti un uomo e una donna di Porto Viro

Il tragico incidente di questa mattina sulla Romea è costato la vita a una coppia di Porto Viro (in provincia di Rovigo): si tratta di un uomo di 70 anni e una donna di 65 anni. L’incidente è stato causato da un autoarticolato diretto a nord, condotto da un camionista ucraino di 32 anni, il quale, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta travolgendo 5 veicoli. Il conducente del primo veicolo è rimasto gravemente ferito; ricoverato al Bufalini di Cesena, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I veicoli seguenti (secondo, terzo e quarto) sono riusciti a evitare impatti letali deviando fuori strada; il quinto veicolo, a bordo del quale si trovava una coppia della provincia di Rovigo, è invece stato frontalmente travolto; l’uomo del ‘55 e la donna del ‘60 hanno purtroppo perso la vita.