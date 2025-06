Ravenna, terribile incidente sulla Romea: due morti e un ferito grave VIDEO GALLERY

Un terribile incidente stradale questa mattina, lunedì 30 giugno, sulla statale Romea a Ravenna . Un uomo e una donna hanno perso la vita nel tremendo impatto tra un autoarticolato e un’Audi Q3. Il sinistro all’altezza del ponte di Bellocchio, al confine tra le province di Ravenna e Ferrara, un terribile scontro che alla fine ha coinvolto quattro auto, un camion e un furgone. Il tragico bilancio parla anche del ferimento di quattro persone a bordo di un’Audi A3, una Lancia Y, una Dacia e un furgone, trasportate agli ospedali di Cesena e di Ravenna in condizioni non gravi. Più serie purtroppo le condizioni dell’autista del furgone rimasto incastrato tra le lamiere e portato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

A causa dell’incidente è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 309 “Romea” dal km 13,000 al km 21,000. Per chi viaggia in direzione Nord il traffico viene deviato al km 13,000 sulla strada provinciale 24. Per chi viaggia in direzione Sud il traffico viene deviato al km 21,000 su viale Etruschi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.