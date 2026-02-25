Ravenna, tragico incidente a Ponte Nuovo: chi era la donna che ha perso la vita

Ha trovato la morte in auto a Ponte Nuovo di Ravenna mentre stava andando a prendere una delle due figlie da una lezione di danza. San Piero in Vincoli è in lutto per la scomparsa di Annalisa Soldati, classe 1980. La donna, conosciuta da tutti in zona dove lavorava in un ristorante, lascia due figli adolescenti che frequentano le scuole medie.
Le sue condizioni erano apparse immediatamente molto gravi al personale del 118 intervenuto dopo l’incidente, verificatosi lunedì sera intorno alle 20 in via Dismano: lo scontro, secondo una prima ricostruzione della dinamica, ha coinvolto due automobili, la Kia su cui si trovava la donna, uscita dalla Ss16, e una Ford Focus su cui si trovavano un’altra donna con la figlia minorenne. La nebbia era fitta e, per cause in corso di accertamento, la Kia ha invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con la vettura che stava viaggiando in direzione contraria.