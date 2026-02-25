Ravenna, tragico incidente a Ponte Nuovo: chi era la donna che ha perso la vita

Le sue condizioni erano apparse immediatamente molto gravi al personale del 118 intervenuto dopo l’incidente, verificatosi lunedì sera intorno alle 20 in via Dismano: lo scontro, secondo una prima ricostruzione della dinamica, ha coinvolto due automobili, la Kia su cui si trovava la donna, uscita dalla Ss16, e una Ford Focus su cui si trovavano un’altra donna con la figlia minorenne. La nebbia era fitta e, per cause in corso di accertamento, la Kia ha invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con la vettura che stava viaggiando in direzione contraria.

Ha trovato la morte in auto a Ponte Nuovo di Ravenna mentre stava andando a prendere una delle due figlie da una lezione di danza. San Piero in Vincoli è in lutto per la scomparsa di Annalisa Soldati, classe 1980. La donna, conosciuta da tutti in zona dove lavorava in un ristorante, lascia due figli adolescenti che frequentano le scuole medie.

L’impatto purtroppo è stato molto violento, ed entrambe le macchine sono finite a lato della carreggiata, nel fosso.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ravenna e i Vigili del fuoco: le operazioni di questi ultimi per estrarre la 45enne dall’abitacolo sono state molto complesse e hanno richiesto diverso tempo. Nello stesso frangente, per agevolare il lavoro dei pompieri, la Polizia locale ha chiuso via Dismano al traffico fino alle 23.30.

La 45enne è stata poi portata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dove, nonostante l’intervento chirurgico d’urgenza operato dai medici, non è purtroppo riuscita a superare la notte. La donna e l’adolescente che si trovavano sulla Ford Focus sono state ricoverate in codice azzurro e le loro condizioni non destano preoccupazioni.