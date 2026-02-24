Ravenna, scontro frontale: donna grave al Bufalini

RAVENNA. Grave incidente ieri sera attorno alle 20 in Via Dismano 30, Ponte Nuovo, nello scontro tra due autovetture. Una donna con ferite gravi all’ospedale Bufalini. Le auto, una Kia proveniente dalla Statale 16 con direzione città e una Ford Focus, si sono scontrate in modo frontale. Le due conducenti sono state trasportate a bordo di autolettiga all’ospedale Bufalini di Cesena. La più grave, 46 anni, sottoposgta a intervento chirurgico. Con ferite più leggere l’altra donna e la figlia minore che viaggiava con lei.

Sul posto sono giunti ambulanza, auto mediche, polizia locale e vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 23.30. L’ipotesi è che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta. Saranno chiesti accertamenti alcolemici e tossicologici.

Trattasi di frontale, ambulanza e auto mediche partite in codice rosso, presenza di un minore a bordo di uno dei veicoli. Procede Delta

Richiesta viabilità in supporto e chiusura tratto stradale, dalla SS16 fino a via Fossombrone. Pattuglia SU convogliata a chiusura del tratto della SS16. Avvisate tutte le SS.OO.; in loco giunti VVFF.

intorno alle 23.30

Viabilità ripristinata. Da una prima sommaria ricostruzione, il frontale sarebbe riconducibile ad un’invasione di corsia opposta di marcia, operata dal veicolo KIA proveniente dalla SS16 con direzione città, ai danni del veicolo antagonista, Ford Focus. Chiesti accertamenti alcolemici e tossicologici per entrambe le conducenti, trasportate a bordo di autolettiga c/o nosocomio di Cesena, la prima in codice arancione (la donna, S.A. classe 1980 è, allo stato, in sala operatoria, aggiornamento a lunedì sera) e la seconda, assieme alla figlia minore, in codice azzurro. Nei prossimi giorni si procederà all’acquisizione del filmato della dash cam installata sul veicolo che seguiva la Ford Focus.