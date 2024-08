Ravenna tra afa e temporali: “Precipitazioni favorite da un Adriatico caldissimo”

La pioggia degli ultimi due giorni ha interrotto la lunghissima ondata di calore che stringeva la Romagna da inizio luglio. In particolare, le precipitazioni di ieri hanno regalato grande sollievo alle campagne e in generale a tutto il territorio. «Non si è trattato di temporali particolarmente violenti – esordisce il meteorologo Pierluigi Randi – ma la pioggia è stata insistente e si sono raggiunti discreti accumuli. Su tutti spiccano i 50 millimetri di pioggia nella zona costiera tra Porto Corsini e Punta Marina. Le quantità si sono fermate a 25 millimetri nella città di Ravenna e ad Alfonsine, 24 millimetri a Russi, 18 a Lugo, Bagnacavallo e Faenza. A questi numeri bisogna aggiungere la pioggia caduta nel giorno precedente».

Randi sottolinea che le precipitazioni proseguiranno nella giornata di oggi (per la quale è stata diramata una nuova allerta meteo) con un andamento molto simile a quello di ieri quando i temporali si sono formati in mare per poi dirigersi verso terra: «Di per sé la perturbazione in corso è blanda, ma trae energia e vigore dalle temperature estremamente elevate dal mare Adriatico». Ciò che è successo ieri si ripeterà nella giornata di oggi, poi tornerà il sereno: «Da mercoledì avremo bel tempo e il caldo tornerà, a partire da giovedì prossimo, anche se in una forma meno intensa. Ormai infatti siamo nella terza decade di agosto, quando le temperature medie sono inferiori rispetto alle settimane precedenti. Anche se ci saranno anomalie di 3-4 gradi, rimarremo comunque al di sotto del caldo torrido. Da mercoledì le temperature minime dovrebbero finalmente scendere sotto i 20 gradi in campagna, mentre rimarranno al di sopra nei centri urbani. Il mare Adriatico è destinato a restare ancora molto caldo».

Le precipitazione medie di agosto si assestano tra i 55 e i 60 millimetri: «Abbiamo vissute settimane torride ma con le precipitazioni di questi giorni speriamo di avvicinarci alle medie del periodo in termini di millimetri di pioggia». Abbiamo chiesto a Pierluigi Randi quali sono stati i picchi di calore registrati in questa lunghissima ondata di calore, iniziata lo scorso 6 luglio: «A Ravenna la giornata più calda è stata il 12 luglio quando si sono registrati 37,8 gradi come massima e 24,1 come minima; il record di quest’estate per Faenza è sempre il 12 luglio con una massima di 39,2 gradi e una minima di 24,9. Infine a Lugo, il giorno più caldo è stato il 14 agosto, con massima a 38,2 e minima a 21».