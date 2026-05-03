Ravenna, topi mettono su casa nel vano motore: auto danneggiate

RAVENNA. I topi tornano a fare parlare di sé. Dopo le polemiche delle settimane precedenti, quando sotto i riflettori erano finiti gli uffici di via Berlinguer, viene segnalato un nuovo episodio, questa volta in centro, in viale Pallavicini, a pochi metri da dove sorgerà il nuovo studentato. I roditori hanno preso di mira le auto parcheggiate in un giardino. Il problema è stato segnalato al Corriere Romagna da un cittadino che si è trovato una brutta sorpresa nella vettura acquistata da poco. Il conto potrebbe essere salato: pur essendo ancora in garanzia, infatti, non è previsto alcun rimborso per danni causati dai topi.

I roditori hanno scelto proprio quell’auto per costruire un nido. «Sembra un’opera di ingegneria – racconta l’uomo, che ha il mezzo fermo in attesa dei pezzi di ricambio –. Hanno staccato il materiale alla base delle spazzole dei tergicristalli e rosicchiato la protezione in plastica del motore. Si sono creati un nido ovoidale utilizzando il materiale isolante. Me ne sono accorto solo per caso ed è stata una fortuna perché facendo trascorrere ulteriore tempo sicuramente la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata. Si erano quasi infilati nel condotto di aerazione di collegamento con l’intercooler, se ci fossero riusciti staremmo a parlare di un danno da migliaia di euro».

L’uomo spiega di aver portato l’auto in carrozzeria alcuni giorni fa, dopo aver notato un malfunzionamento dell’indicatore del carburante. «Segnalava sempre pieno, nonostante avessi percorso diversi chilometri, così sono andato in officina, anche perché l’auto è in garanzia - racconta -. Poco dopo mi hanno chiamato, dicendomi che avevano trovato un nido di topi nel motore. I danni potrebbero essere ingenti, hanno rosicchiato i cavi e staccato materiale isolante». In attesa della riparazione, il proprietario ha spostato l’auto. «Sono preoccupato perché potrebbe accadere di nuovo con ulteriori danneggiamenti e conti da pagare».

Il proprietario della vettura vittima dei topi aggiunge di non essere stato l’unico a subire danni. «Anche il mio vicino di casa ha avuto problemi - spiega -. Abbiamo due mezzi della stessa casa automobilistica e ci siamo trovati insieme nella stessa officina. Nel suo caso è già successo due volte nel giro di un mese, anche se con danni decisamente minori rispetto ai miei: i topi si sono concentrati sui tergicristalli. La presenza di questi ratti è un bel problema e spero che si possa intervenire perché rischiamo pesanti ripercussioni economiche, anche di centinaia di euro».

In attesa dei ricambi e con l’auto ferma, l’uomo ha utilizzato uno spray repellente per difendere la propria auto, ma con poche certezze: «Non so se sarà sufficiente. Anche sulle assicurazioni ho trovato poche coperture, raramente è prevista una clausola contro l’azione dei topi - conclude il cittadino -. In casa e in giardino non ho mai visto roditori, ma evidentemente ci sono e stanno prendendo confidenza».