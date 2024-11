Ravenna, Tari: chi non ha ricevuto l’avviso pagherà il 30 aprile 2025

Ravenna, per chi non ha ancora ricevuto l’avviso Tari la scadenza per il pagamento slitta al 30 aprile (e in questo caso il tributo dovrà essere pagato in un’unica rata invece che in due).

Lo ha deliberato la giunta nella seduta di oggi, venerdì 22 novembre, poiché il solo rinvio dei termini di pagamento dal 31 ottobre al 30 novembre non è stato sufficiente a determinare la soluzione delle criticità relative alla distribuzione degli avvisi di pagamento.

Come noto, il 10 ottobre la società incaricata dal Comune della gestione del tributo aveva comunicato all’Amministrazione l’impossibilità di recapitare in tempo utile gli avvisi di pagamento, dichiarando di aver riscontrato gravi problemi di natura tecnica nell’attività di postalizzazione. Da qui il primo rinvio dei termini di pagamento.

Poiché tuttavia parte degli avvisi non risultano ancora oggi essere stati recapitati, si è deciso di rielaborare gli avvisi non ancora recapitati e procedere a una nuova postalizzazione, senza oneri né per i contribuenti né per il Comune, trattandosi di oneri a carico della società incaricata di occuparsi della gestione del tributo.

Considerando i tempi tecnici necessari a individuare i cittadini che ancora devono ricevere gli avvisi e a preparare la nuova documentazione, si stima che le nuove comunicazioni arriveranno nelle case a partire dal mese di marzo, con l’indicazione della scadenza di pagamento al 30 aprile in una rata unica.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Tari in via via Marco Antonio Colonna 7. I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.45 alle 16.30. I recapiti telefonici sono 0544/485819-485820; quelli di posta elettronica tari@ravennaentrate.it