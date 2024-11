Ravenna, Tari: chi non ha ancora ricevuto l’avviso salderà il pagamento il prossimo anno

I cittadini che non hanno ricevuto l’avviso per il pagamento della Tari 2024 con la doppia scadenza del 31 ottobre e 31 dicembre non pagheranno la tassa per la raccolta dei rifiuti. O meglio lo faranno ma nel 2025, quando a gennaio sarà possibile capire quanti sono stati esclusi dall’invio a causa dei disservizi a carico della società che si è aggiudicata la gestione dei servizi di riscossione. Oggi la giunta comunale voterà la delibera che cerca di superare lo stallo creato dal mancato recapito di migliaia di avvisi e si conosceranno i dettagli della nuova procedura.

Il servizio completo sul Corriere Romagna in edicola