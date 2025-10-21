Ravenna, studio sul tornado del 2023: “Venti fino a 290 km orari, serve un sistema di allerta”

A oltre due anni di distanza dal distruttivo tornado che ha investito le aree di Alfonsine, Voltana e Savarna, è stata pubblicata un’analisi osservativa multiscala, con il coinvolgimento del dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, che ha fatto ulteriore chiarezza sull’evento. L’indagine si è avvalsa di dati radar e di radiosondaggio, stazioni meteorologiche a terra e rilievi dei danni. A sottolinearne il valore è il meteorologo Pierluigi Randi.

«Lo studio affronta uno degli eventi più intensi mai registrati sul nostro territorio - dice - nel corso del quale si sono abbattuti venti tra i 280 e i 290 chilometri all’ora».

