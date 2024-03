Ravenna, Stefano Falcinelli, presidente dell’ordine, lascia l’attività di medico di famiglia: «I Cau? Soluzione transitoria, non sono il futuro»

Dopo 41 anni lascia l’attività di medico di famiglia, un tempo nel quale Stefano Falcinelli, giunto a quasi 70 anni, ha visto la sanità cambiare e anche la professione medica. Non è però un addio al ruolo di presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna, carica esercitata in continuità dal 1997, in scadenza a fine anno e per la quale è pronto a ricandidarsi. «In molti mi hanno sollecitato a restare, lo farò se otterrò i voti necessari». Dalla nascita del servizio sanitario nazionale nel 1978 al Covid e all’amico che fu il primo medico morto in Italia, fino ai Cau: «penso possa essere una soluzione transitoria vista la carenza di medici, ma non sono il futuro».

