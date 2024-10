Ravenna, sondaggio online tra i bagni per il senso unico a Marina

RAVENNA Un altro questionario online indaga sul gradimento del senso unico estivo istituito su viale delle Nazioni a Marina di Ravenna. Dopo l’indagine promossa dalla Pro loco, arriva quella della cooperativa Spiagge Ravenna. A spiegare l’iniziativa è il presidente Maurizio Rustignoli: «In vista dell’assemblea in cui faremo il bilancio della stagione e che probabilmente si svolgerà la prossima settimana - dice -, la cooperativa ha proposto un questionario online ai 40 balneari che esercitano la loro attività sulle spiagge di Marina di Ravenna. Abbiamo pensato a un questionario da compilare in maniera anonima, in modo che tutti possano esprimere liberamente la propria idea senza alcun condizionamento. I risultati ci consentiranno di comprendere meglio il pensiero dei nostri associati rispetto alla principale innovazione di quest’anno per quanto riguarda la località. Il senso unico su viale delle Nazioni ha fatto molto discutere e, dopo questa prima estate di sperimentazione, è giusto aprire una riflessione franca e trasparente».