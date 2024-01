Ravenna, si lancia nel vuoto e uccide la figlia: l’interrogatorio in ospedale a Cesena tra le lacrime VIDEO

E‘ arrivato all’ospedale di Cesena il pm Stefano Stargiotti, accompagnato dal dirigente della Squadra Mobile di Ravenna Claudio Cagnini. Il sostituto procuratore ha raggiunto il reparto di Rianimazione T3 del Bufalini per interrogare Giulia Lavatura Truninger, la donna che ieri mattina si è lanciata nel vuoto dal nono piano insieme alla figlia Wendy, che non ha avuto scampo. Nel tragico volo è morto anche il cane, tra lo sgomento e la disperazione del marito, che sul momento non si era accorto di nulla. Dopo un intervento alle vertebre, la 41enne è stata ricoverata con una prognosi di 40 giorni.

L’interrogatorio è durato poco meno di due ore, con la partecipazione del responsabile della Pschiatria e dall’avvocato difensore Massimo Ricci Maccarini. Alternando il pianto alle parole, la donna ha risposto a tutte le domande, restituendo tutti i dettagli della tragedia. Ora si attende l’udienza di convalida dell’arresto per omicidio aggravato e uccisione di animale, visto che nella caduta ha portato con sé anche il cagnolino. Il legale della donna è pronto a sollevare la questione psichiatrica legata al movente: la donna era seguita da almeno una decina di anni dal centro di salute mentale di Ravenna.