Ravenna, sfratti, 470 procedimenti aperti. Il Sunia: “È una bomba sociale”

«Ci sono 470 procedimenti per sfratto in tribunale. Ora basta convegni sul problema casa, serve un salto di qualità con interventi strutturali». Alberto Mazzoni, presidente del Sunia non ha dubbi sulla necessità di correre ai ripari e parla di «bomba sociale innescata», mentre annuncia che con gli altri sindacati degli inquilini e con le tre confederazioni sono pronti ad incontrare Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice, referente per le politiche abitative della Provincia. L’aumento costante degli sfratti e la difficoltà diffusa di trovare alloggi spingono le forze sindacali a chiedere di affrontare il problema. «Chiediamo di dare corpo a un progetto territoriale con una struttura che lavori a tempo pieno con risorse, personale e idee. Sappiamo che c’è già la disponibilità della fondazione del Monte e di Confindustria ad assegnare fondi e con risorse aggiuntive si può pensare al recupero di aree dismesse senza consumo di suolo. Tanto più ora che il governo ha svuotato il fondo per gli affitti».