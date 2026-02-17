Ravenna, sbarcato dalla nave Solidaire nonostante il divieto di ritorno in Italia: 25enne arrestato

Dalla nave Solidaire a Ravenna spunta un irregolare e viene espulso. Ieri, nell’ambito delle attività di controllo effettuate dal personale della Questura di Ravenna sui migranti sbarcati dalla nave Ong, è stato appurato che un giovane straniero aveva violato le norme in materia di immigrazione.

Gli accertamenti hanno consentito di accertare che un egiziano, di 25 anni, era gravato da un decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di 3 anni 3, emesso in maggio 2024 dal Questore di Agrigento.

Per tale motivo, come previsto dalla normativa di settore, è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida. Sono tutt’ora in corso accertamenti sulla posizione in ordine ad alte ipotesi di reato previste dal Testo Unico Immigrazione.