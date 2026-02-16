Ravenna accoglie la nave Ong Solidaire con 120 migranti soccorsi

A Ravenna si è perfezionato il 25° arrivo di una nave Ong dal 2022, con un nuovo attracco della nave Solidaire con circa 120 persone soccorse in mare dopo tre interventi nel Mediterraneo. Ancora una volta Ravenna viene scelta come porto di salvataggio.

Per la Solidaire è invece il terzo approdo a Ravenna dopo quelli del 6 maggio e del 14 giugno. Il sindaco Alessandro Barattoni nei giorni scorsi aveva commentato duramente la decisione del Governo di riassegnare Ravenna come porto di sbarco dopo oltre cinque mesi di stop, puntando il dito sulla “solita propaganda sui migranti”.