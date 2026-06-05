Ravenna. Rocca Brancaleone, lo spettacolo può continuare. Gli spalti superano le verifiche

Pericolo scampato: l’area spettacoli della Rocca Brancaleone ospiterà regolarmente gli spettacoli del Ravenna festival in cartellone. Il secondo giorno di verifiche su tutte le sedie della tribuna e non solo sulle file che durante il concerto di riapertura, domenica 31 maggio, avevano dato segni di cedimento, ha dato esito positivo. La ditta incaricata dell’installazione giunta in città mercoledì ha provveduto a effettuare alcuni interventi di messa in sicurezza. In questo modo l’area torna alla capienza originaria, riguadagnando la quarantina di sedute abbandonate dagli spettatori, perché ritenute dai vigili del fuoco non agibili la prima sera di apertura, nel corso dell’intervallo del concerto. Ravenna Festival in seguito all’intervento ha deciso di confermare il regolare svolgimento al teatro della Rocca dei concerti di domani con Stefano Bollani All Stars - Tutta vita Live e di domenica con il maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini.