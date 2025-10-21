Ravenna, presidio sindacale dopo la morte sul lavoro al Sapir: “La sicurezza torni al centro” - Gallery

Presidio dei sindacati sotto la pioggia questa mattina a Ravenna dopo la tragica scomparsa del 67enne Giuseppino Zuccoli, avvenuta venerdì scorso, 17 ottobre, al piazzale Sapir. Le tre sigle sindacali sotto i portici di Piazza del Popolo invocano una maggiore sicurezza sul lavoro. “Di fronte a tragedie come questa - scrivono i sindacati - il dolore però deve anche lasciare spazio anche alla riflessione. Ogni incidente sul lavoro è un campanello d’allarme che ci ricorda quanto la sicurezza non possa mai essere data per scontata.

Questo non è che l’ennesimo grave infortunio, purtroppo con esito mortale, avvenuto in provincia nelle ultime settimane: un lavoratore investito da un macchinario nei lavori di ampliamento della statale adriatica, un lavoratore travolto da una catasta di pallets alla DECO Industrie, un lavoratore investito da carrello in Marcegaglia. Tutti infortuni avvenuti con la presenza di aziende in appalto e con investimento da parte di mezzi in movimento. La sicurezza deve tornare al centro del lavoro. È un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore e un dovere inderogabile per ogni organizzazione. Questo significa investire con continuità nella formazione, nell’addestramento reale, nella conoscenza dei rischi e nella capacità di prevenirli. Non bastano protocolli scritti o obblighi di legge: la sicurezza va vissuta, costruita giorno dopo giorno, alimentata con cura e responsabilità da parte di tutti in ogni aspetto della nostra società”.