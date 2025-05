Ravenna, post elettorali dei candidati di Ravenna sui social. Dopo l’esposto interviene il Corecom

Finisce con un adeguamento spontaneo alle disposizioni in materia di par condicio e con la cancellazione dei post, la segnalazione fatta dal candidato sindaco Giovanni Morgese al Corecom, il comitato regionale che controlla il sistema delle comunicazioni, su presunte violazioni nell’uso della pagina social personale, attribuite all’assessora in carica Federica Del Conte, candidata nella lista del Pd. Morgese e il segretario provinciale della Dc, Mauro Bertolino, nei giorni scorsi avevano segnalato al comitato regionale che opera su delega della più nota Agcom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, post nei quali sul suo profilo social annunciava la propria ricandidatura e richiamava i progetti amministrativi in corso. Per il candidato sindaco si sarebbe trattato di «toni chiaramente riconducibili alla promozione della propria immagine e candidatura, durante un periodo in cui vige il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 della Legge 28/2000». E ancora: «Riteniamo che tali comunicazioni siano in palese contrasto con i principi sanciti dalla Legge e successive delibere attuative dell’AGcom, configurandosi come una forma di comunicazione istituzionale con finalità di propaganda elettorale, non consentita nel periodo pre-elettorale».