Ravenna, ponte di via Trieste, stop ai lavori: un cavo imprevisto cambia il progetto

Slittano i lavori di rifacimento del ponte di via Trieste sullo scolo Lama: il ritrovamento di un cavo sotterraneo dell’alta tensione, non indicato nelle mappe, ha di fatto compromesso tutte le tempistiche indicate. Con la ripresa, prevedibile dopo l’estate, si sposta anche il problema del rallentamento del traffico veicolare e scompare il pericolo della temuta commistione con i flussi diretti e provenienti dal mare. Il piccolo manufatto nasconde numerosi sottoservizi e già ad inizio 2026 le attività di spostamento delle linee avevano richiesto più tempo di quanto previsto, nonostante le predisposizioni per i diversi gestori (Open Fiber, Lepida/Acantho, Enel e Telecom) e la programmazione degli interventi in modo coordinato per evitare sovrapposizioni. Ieri in consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani, in risposta a un question time del consigliere Nicola Staloni di Avs, ha ricordato il mese impiegato da Telecom per lo spostamento delle linee e le difficoltà emerse per le linee in fibra ottica, a causa della presenza di acqua nelle camerette di ispezione in prossimità del ponte, che hanno reso difficoltoso l’accesso e hanno richiesto l’impiego di sistemi di pompaggio. Le operazioni quindi sono state eseguite in più fasi, anche in orario notturno, per la presenza di più collegamenti attivi da gestire.