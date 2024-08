Ravenna, pedalò addio. Sempre più difficile noleggiarne uno

I pedalò stanno scomparendo dalle spiagge romagnole. Una figura iconica delle vacanze in spiaggia è ormai introvabile e, nell’ultima estate, il numero di pattini sulla battigia si è ulteriormente ridotto. Pochissimi stabilimenti continuano a darli a noleggio e la classica gita in pedalò - tra tuffi, improbabili ancoraggi e sfide tra amici a ritmo di vorticose pedalate per andare più veloci – rischia di diventare solo un lontano ricordo da tramandare alle generazioni più giovani. Le ragioni di questa graduale scomparsa sono molteplici, ma Maurizio Rustignoli, presidente della cooperativa Spiagge Ravenna, si focalizza in particolare su un motivo: «Il servizio di noleggio dei pedalò può essere effettuato soltanto da chi è in possesso di un brevetto di salvataggio».

