Ravenna, palasport, i prezzi lievitano ancora: ora costa quasi il doppio del previsto

Continua a crescere il conto per la realizzazione del nuovo palazzo dello sport di Ravenna, un’opera che da 25.932.377 euro passa a un costo di 27.419.253 grazie a una nuova rimodulazione economica dei lavori eseguiti nel 2022, dovuta all’aumento eccezionale dei costi dei materiali da costruzione e dei carburanti. Il costo iniziale dell’opera, nota come Città delle Arti e dello Sport, fu fissato nel 2019 in 15.296.812 con la fine lavori nel 2021. Da allora ad oggi: una pandemia, interdittive antimafia, ricorsi, sospensioni, la guerra in Ucraina con la lievitazione dei prezzi, sino allo stop dei lavori, in seguito al fallito collaudo di una delle travi reticolari di copertura. Insomma un cantiere difficile che è lontano dal vedere la fine lavori.