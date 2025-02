Ravenna, nuova antenna in viale Randi: residenti sul piede di guerra

Dopo la contestata vicenda dell’antenna di telefonia mobile sorta in mezzo al parco di via Lanzoni, è in via di realizzazione in uno spazio verde di proprietà comunale in viale Randi un impianto alto trenta metri con sei antenne e tre parabole nelle vicinanze dell’ospedale cittadino.

Il consigliere territoriale Gianfranco Spadoni esprime dubbi e perplessità. «Il nuovo traliccio che sorgerà nell’area che divide la carreggiata di viale Randi, vicino a via Redipuglia, obiettivamente non mi pare rappresenti la scelta ottimale anche sotto il profilo dell’impatto su una strada importante di accesso alla città, e, come si diceva, collocata nelle immediate adiacenze dell’ospedale. Oltretutto l’impianto in oggetto fa il paio con l’esistente traliccio Telecom sempre a ridosso dell’area ospedaliera. Ossia a pochi metri di distanza ben due antenne di telefonia mobile».