È dal cielo che può arrivare la soluzione per mitigare la mucillagine presente in mare nelle ore pomeridiane sulle coste ravennati. I bagnini sperano in un lieve peggioramento del tempo, un po’ di vento, un po’ di pioggia per allontanare il fenomeno naturale che non piace a nessuno, limita la possibilità per i bagnanti di trovare refrigerio in giornate caldissime e rende difficile il lavoro dei pescatori

