Ravenna, nel parco Teodorico saranno installati giochi utilizzabili anche dai bimbi disabili

Dopo oltre 20 anni l’area giochi del parco Teodorico, pensata per bambini dai 3 ai 12 anni su più zone, sarà riqualificata. Aperta nel 2002 secondo un progetto che non prendeva in considerazione le problematiche legate alla disabilità, oggi presenta usura in diversi giochi. Di qui la necessità di riqualificare l’area sostituendo le attrezzature ormai non più adeguate e inserendone altre che permettano l’uso anche a bimbi con disabilità motorie, sensoriali o cognitive. La Regione ha assegnato al Comune 154.554 euro per attuare il progetto di inclusione che prevede l’inserimento di otto attrezzature ludiche, la realizzazione di sottofondi di sicurezza in gomma colata che consentono una facile percorribilità a tutti. Tra le strutture ludiche previste c’è un’altalena multipla girevole; una struttura di arrampicata con diversi gradi di difficoltà, utile anche per disabilità uditiva, visiva e cognitiva con supervisione dell’adulto.

Compare un trampolino elastico per rafforzare la forza muscolare e l’equilibrio, adatto anche per bambini in sedia a rotelle; un gioco multifunzione a tema con torri a più altezze, scivolo largo, pannello sonoro e oblò, cannocchiale e oblò, scala con accesso facilitato. I pannelli aiutano lo sviluppo della psicomotricità, migliorando l’indipendenza e fiducia nelle proprie attività motorie. Una giostrina a sedute larghe stimola la creatività e l’immaginazione, sviluppa le abilità sociali e la condivisione di emozioni ed esperienze. Il villaggio a casette con tetto, finestre, pannelli mobili e oblò e tunnel di ingresso facilità l’integrazione dei bambini con difficoltà motorie, stimola giochi di ruolo e promuove il gioco di gruppo. Oltre alla tradizionale altalena, sono previste anche attrezzature a cesto che consentono ai bambini con disabilità di partecipare alle attività di gioco con i coetanei e altre a seggiolino con chiusura di sicurezza. Le strutture ludiche sono dotate di pavimentazioni antitrauma colorate a tutela dei piccoli fruitori.