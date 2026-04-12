Ravenna. Morto il giovane operaio precipitato da un capannone

E’ morto in ospedale a Cesena il giovane operaio caduto dal tetto di un capannone nella zona industriale delle Bassette, a Ravenna. Rayan Lassoued, di origine tunisina, nato a Rimini e residente a Cesena, aveva 21 anni. Il drammatico incidente si è verificato giovedì scorso. Stava lavorando per conto di un’impresa incaricata di un intervento di manutenzione alla copertura di un capannone in via Ricasoli. Per cause ancora in corso di accertamento, un pannello avrebbe ceduto facendolo precipitare al suolo da un altezza di circa 9 metri. Trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate.