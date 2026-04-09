Ravenna, cade dal tetto di un magazzino. Grave operaio 21enne

Incidente sul lavoro nel pomeriggio nella zona industriale delle Bassette, a Ravenna. Un operaio di 21 anni, di origine straniera ma nato a Rimini, è precipitato dal tetto di un capannone in via Ricasoli, compiendo un volo di circa 8-10 metri. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: è stato soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’allarme è scattato poco dopo le 16 nei pressi della sede della Star Diesel Service, azienda che svolge servizi di officina per conto di Scania. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e al personale della Medicina del lavoro, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza nell’area in cui il giovane stava operando. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il 21enne stava effettuando un intervento di manutenzione sulla copertura del capannone quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato all’interno dell’edificio. Non si esclude che a cedere sia stata una porzione della copertura, forse un lucernaio o un’apertura non adeguatamente protetta. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire con precisione quanto accaduto ed eventuali responsabilità. L’elicottero del 118 è atterrato nell’area intorno alle 16.30. I medici hanno subito stabilizzato il giovane, che presentava un politrauma di notevole gravità in relazione all’altezza della caduta: è stato intubato e trasferito con codice di massima urgenza al trauma center del nosocomio cesenate. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze utili alle indagini e informato il pubblico ministero di turno, Ylenia Barberi. Gli accertamenti proseguono per chiarire la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.