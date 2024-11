Ravenna, migliaia di avvisi Tari trovati in uno scantinato

Sarebbero già dovute essere state recapitate nelle case dei ravennati da settimane e, invece, giacevano da almeno 10 giorni in uno scantinato di via Fiume, in una serie di scatoloni abbandonati. Si tratta delle buste contenenti migliaia di avvisi di pagamento della Tari 2024, la tassa per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Che qualcosa nel recapito fosse andato storto si era capito da qualche settimana, dopo l’annuncio da parte del Comune del posticipo dei termini di pagamento della prima rata dal 31 ottobre al 30 novembre, ritardo addebitato a problemi tecnici nell’invio. Così che una parte dei cittadini ha già ricevuto l’avviso con la data del 31 ottobre e una parte non ha ancora ricevuto posta al riguardo. Ora lo strano caso degli avvisi non recapitati abbandonati aggiunge problemi al disservizio.

L’indagine

Dopo la segnalazione del capogruppo di Lpra Alvaro Ancisi e di un question time presentato in consiglio comunale, è intervenuta la Polizia locale e il comandante Andrea Giacomini fa sapere che il materiale è stato recuperato ed è in corso un procedimento penale perché il fatto costituisce reato. «La soppressione della corrispondenza è un comportamento illecito». A questo punto resta da capire cosa è successo nella filiera che garantisce il recapito degli avvisi e se c’è la responsabilità di un singolo nell’abbandono del materiale. L’assessora al bilancio Livia Molducci ricorda che il Comune tramite Ravenna Entrate ha affidato a una società il servizio di pagamenti, società che a sua volta affida a terzi il recapito degli avvisi. «Faremo le verifiche necessarie e applicheremo le penali per il mancato servizio».

La segnalazione