Ravenna, maxi operazione anti-droga ai Giardini Speyer: 14 arresti VIDEO

La particolare modalità investigativa è stata portata a termine omettendo di procedere immediatamente, cioè nella flagranza del reato, agli arresti dei vari responsabili delle cessioni di droga ed ai contestuali sequestri penali che sono stati invece operati in via amministrativa a carico degli acquirenti, in alcune casi anche minorenni .

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile a partire da dicembre 2025, attraverso lo strumento del differimento sia degli arresti in flagranza che dei sequestri penali di droga, che ha consentito di acquisire numerosi e importanti elementi di prova a carico dei presunti responsabili in ordine alle attività criminose svolte, verificando così la non occasionalità delle cessioni, perpetrate con frequenza quotidiana anche nelle vicinanze dei plessi scolastici.

Operazione ad alto impatto per sgominare la rete di spaccio di stupefacenti a Ravenna in zona stazione e nell’aria dei Giardini Speyer. È di 14 arresti in differita per spaccio di droga i l bilancio dell’operazione denominata Smoke Corner .

L’area interessata dalle indagini ha ricompreso la stazione ferroviaria di piazzale Farini e, in particolare, il quadrilatero fra quest’ultima piazza, viale Farini, via Carducci e via di Roma dove si trovano i giardini pubblici “Speyer”, il complesso “Isola San Giovanni”, con esercizi pubblici, esercizi commerciali e un ufficio postale.

Nei pressi sono presenti anche due importanti plessi scolastici con consistente afflusso di studenti; proprio tale elemento ha permesso di contestare l’aggravante che prevede l’aumento della pena. A carico degli indagati anche precedenti penali e di polizia, in particolare in materia di sostanze stupefacenti.

Durante il periodo di indagine parallelamente, sono state emesse dal Questore di Ravenna diverse misure di prevenzione nei confronti di individui gravitanti nell’area e ritenuti pericolosi: in particolare dieci misure di divieto di accesso e stazionamento nella zona e negli esercizi pubblici del quartiere e sei divieti di ritorno nel comune di Ravenna emessi nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di reati perpetrati in prossimità dei Giardini Speyer e della Stazione Ferroviaria.

Ai quattordici indagati, destinatari delle misure di prevenzione, sono state contestate anche 105 violazioni di carattere penale per l’inosservanza delle misure emesse dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa il pomeriggio del 26 febbraio con una operazione ad “Alto Impatto” realizzata dalla Questura di Ravenna consistente in un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di interesse, diretto alla prevenzione ed al contrasto del crimine diffuso.

Nell’operazione sono stati impiegati poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”, del Reparto Mobile, della Polizia Locale di Ravenna e del Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza e ha visto l’impiego di un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna.