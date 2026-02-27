Ravenna, maxi operazione anti-droga ai Giardini Speyer: 14 arresti VIDEO

Operazione ad alto impatto per sgominare la rete di spaccio di stupefacenti a Ravenna in zona stazione e nell’aria dei Giardini Speyer. È di 14 arresti in differita per spaccio di droga il bilancio dell’operazione denominata Smoke Corner.
Dalle prime ore del 25 febbraio la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato 14 persone in esecuzione di 73 arresti differiti, per plurime cessioni di sostanza stupefacente documentate nell’arco degli ultimi tre mesi, in zona Stazione FS – Giardini Speyer.
L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile a partire da dicembre 2025, attraverso lo strumento del differimento sia degli arresti in flagranza che dei sequestri penali di droga, che ha consentito di acquisire numerosi e importanti elementi di prova a carico dei presunti responsabili in ordine alle attività criminose svolte, verificando così la non occasionalità delle cessioni, perpetrate con frequenza quotidiana anche nelle vicinanze dei plessi scolastici.
La particolare modalità investigativa è stata portata a termine omettendo di procedere immediatamente, cioè nella flagranza del reato, agli arresti dei vari responsabili delle cessioni di droga ed ai contestuali sequestri penali che sono stati invece operati in via amministrativa a carico degli acquirenti, in alcune casi anche minorenni.