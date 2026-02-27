Ravenna, lotta al traffico di droga in zona stazione: raffica di arresti VIDEO

Una operazione ad alto impatto contro il traffico di droga a Ravenna. La Polizia di Stato nelle ultime ore si è attivata in un’operazione diretta al contrasto della cessione e del consumo di stupefacenti in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci; nel corso dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha visto l’esecuzione di diversi arresti, è stato anche effettuato un servizio ad “Alto Impatto” con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna. I dettagli saranno esposti in una conferenza stampa nella tarda mattinata.