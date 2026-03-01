Ravenna. Maxi furto alla gioielleria dell’Esp FOTOGALLERY Massimo Fiorentini

Maxi furto in gioielleria al centro commerciale Esp di Ravenna. Questa notte ignoti sono entrati attraverso l’area carico merci, forzando una porta laterale del capannone con un varicatore rubato a un comando dei vigili del fuoco. Una volta dentro, in soli 9 minuti si sono diretti alla gioielleria e sono entrati nella camera di sicurezza, forzando la porta e prelevando soltanto gioielli in oro per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. L’amara sorpresa questa mattina all’apertura del centro commerciale. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Il colpo di questa notte segue una serie di altri furti e rapine nei giorni agli esercizi del centro commerciale. Fotogallery di Massimo Fiorentini