Assalto armato al centro commerciale Esp di Ravenna. Banditi armati e mascherati fanno razzia di gioielli poi fuggono in auto

Assalto armato a due gioiellerie all’interno del centro commerciale Esp. Poco dopo le 20 un gruppo composto da almeno 4 persone ha fatto irruzione all’Iper. Armati di pistola e con il volto coperto da maschere di lattice i rapinatori hanno razziato le vetrinette di due negozi di preziosi prima di dileguarsi in auto in direzione sud. I banditi erano stati notati da un addetto alla sicurezza, che è stato minacciato prima della fuga. Sul posto le forze dell’ordine - polizia e carabinieri - che hanno avviato accertamenti anche tramite le immagini degli impianti di videosorveglianza e disposto controlli e posti di blocco.