Ravenna, maltempo: il mare invade le strade dei lidi. Il sindaco attiva il Centro operativo comunale

RAVENNA - Nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, il forte vento di bora combinato con l’alta marea ha causato ingressioni marine in varie località della costa ravennate. Disagi soprattutto nei lidi sud e nel Cervese, con ingressioni marine a Lido Adriano, Lido di Savio e anche in zona porto a Marina di Ravenna. Disagi si segnalano in tutta la Romagna.

Stante l’allerta arancione, il Comune di Ravenna ha allertato il Coc (Centro operativo comunale) della protezione civile. «Stiamo monitorando la situazione che, al momento, presenta maggiori criticità a Marina di Ravenna, Lido di Savio e Lido Adriano, così come in tante altre località della costa romagnola. L’effetto combinato dell’alta marea e del forte vento sta infatti producendo fenomeni di ingressione marina diffusa», scrive il sindaco Alessandro Barattoni.