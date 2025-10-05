Meteo Romagna, forte vento e acqua alta sulla costa: strade allagate VIDEOGALLERY

Vento forte di bora (anche 45 nodi a Rimini) e acqua alta lungo la costa romagnola. Il livello dell’acqua ha superato in più punti dei porti romagnoli il livello della banchina allagando anche alcune strade, come a Marina di Ravenna e a San Giuliano Mare di Rimini dove nel Marina sono intervenuti i vigili del fuoco per limitare i danni. Ma strade allagate ci sono anche a Cesenatico dove sono state chiuse per tempo le porte vinciane del porto canale. Il Comune di Cervia ha predisposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) ed è attivo il monitoraggio del territorio. Viene raccomandata la massima attenzione: non accedere alle pinete, evitare parchi, zone alberate e zone con allestimenti precari, evitare la spiaggia e le banchine del porto canale, evitare scantinati e seminterrati nella zona del porto canale e della fascia costiera.