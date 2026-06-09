Ravenna, le palme di sant’Apollinare Nuovo si stanno seccando: ecco la causa

Non c’è scampo in città neanche per le palme che dal dopoguerra ingentiliscono la severa facciata della basilica di Sant’Apollinare Nuovo: da qualche tempo l’immagine da cartolina del monumento Unesco, presente in tutte le foto dei turisti provenienti da ogni angolo del mondo, è ingiallita. Quattro delle otto palme da giardino poste nella piccola aiuola appaiono secche e le restanti quattro rischiano di subire la stessa sorte. Non si tratta però di un caso fortuito, ma più probabilmente ancora una volta di vittime illustri del lepidottero che sta decimando le palme di parchi e giardini privati, ovvero: la Paysandisia Archon, una farfalla originaria del Sud America, in particolare da Argentina, Brasile e Uruguay. Una specie aliena che ha trovato, complice l’aumento delle temperature, condizioni favorevoli per svilupparsi e proliferare e che si va ad aggiungere al ricco bestiario che popola aree verdi, fiumi, valli come il granchio blu, il gambero della Louisiana, la cimice asiatica o la zanzara tigre. Tutti animali senza predatori capaci di contenerne la diffusione. Nel caso delle palme, come raccontato dal Corriere nei mesi scorsi interpellando l’agronoma Valeria Mariani e il dottore forestale Luca Copertino, esistono solo trattamenti preventivi per salvare le piante. Gli esemplari adulti delle farfalle depongono le uova in cima alle palme, le larve poi si sviluppano rosicchiando le foglie più giovani e piano piano indeboliscono la pianta sino a decretarne la morte.