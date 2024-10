Ravenna, la Zona 30 si allarga a Marina: “Così pedoni e ciclisti più sicuri”

Dopo le sperimentazioni estive su viale delle Nazioni con i weekend a senso unico con la corsia riservata al transito di bus, taxi, nel lungo tratto a servizio degli stabilimenti balneari, arrivano misure più stringenti per l’abitato di Marina di Ravenna con l’introduzione della Zona 30 km. La segnaletica verticale e orizzontale comparsa su via IV Novembre per la regolazione della velocità indica l’entrata in vigore del provvedimento, annunciato in primavera e pensato per mitigare gli effetti del traffico veicolare, specie nei mesi estivi. «Il progetto – spiegano gli assessori Gianandrea Baroncini, alla mobilità e Federica Del Conte alla viabilità e lavori pubblici – ha esaminato molti aspetti come la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti in uscita e in ritorno sul parcheggio scambiatore del Marchesato su via IV Novembre e il riordino della sosta su via Ciro Menotti».

Esclusa via Trieste

L’obiettivo dell’introduzione della Zona 30 in tutte le aree a forte vocazione residenziale è quello della riduzione della velocità per migliorare la sicurezza sulle strade e per mitigare gli impatti del traffico su inquinamento atmosferico e acustico. Il provvedimento riguarda proprio un’area ad alta frequentazione turistica estiva che già in primavera soffre l’aumento del traffico per la ricerca della sosta, ed è limitrofa alle scuole del centro abitato di Marina di Ravenna. Rimane ovviamente esclusa via Trieste per la sua natura di strada di alto scorrimento.

Ciclopedonali in arrivo