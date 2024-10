Ravenna, la pista ciclabile è con barriera: dalle auto non si esce lato passeggero

Non è ancora terminata la pista ciclabile su viale Italia, ma non finisce di riservare sorprese. Il Comitato cittadino lidi nord segnala la presenza di una barriera tra la pista e i nuovi posti auto con strisce blu, che di fatto impedisce l’apertura dello sportello della vettura e la discesa dal lato passeggero. «Chi si trova a parcheggiare in questa zona – scrive Massimo Fico - dovrà dotare la propria auto di sedili eiettabili stile aereo da caccia, perché gli spazi riservati alle auto e le transenne installate non permettono l’apertura degli sportelli delle auto dal lato della pista stessa».

Il Comitato chiede chiarimenti e interviene ancora una volta polemicamente sulla realizzazione della pista ciclabile, dopo i numerosi rinvii alla chiusura del cantiere, prevista per gennaio 2024, dopo una stagione turistica trascorsa con i lavori in corso, dopo soste e riprese dei lavori dovute a impreviste interferenze da radici, alla modifica dell’impianto di illuminazione e all’abbattimento non previsto di 10 pini pericolanti.

La presa di posizione segue di pochi giorni la discussione in Commissione consiliare della petizione, promossa dalla Pro loco, contro il dissesto da radici di strade e marciapiedi. Una protesta raccontata in petizione firmata da 1.200 persone e culminata in agosto in un flash mob con striscione e slogan in viale Italia. Ora la promessa fatta dall’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, di impegnare dal 2025 risorse pari a 3,1 milioni di euro per alcuni interventi a partire da via dei Platani e poi via delle Alte e viale delle Palme non placa gli animi dei residenti e dei proprietari di seconde case, amareggiati per la mancata manutenzione delle strade. E Fico non risparmia critiche all’operato dell’assessora e dei tecnici: «Come è successo per la nuova pista ciclabile, che ancora non è terminata, i numerosi cittadini presenti alla commissione si sono trovati a prendere atto di un progetto per via dei Platani calato dall’alto, senza condivisione preventiva e senza, quindi, poter portare miglioramenti che solo chi vive il territorio potrebbe fare».

Il tratto di via dei Platani interessato dal cantiere è tra via dei Lecci e viale Ferrara con la sistemazione dei marciapiedi, delle fognature, della sosta delle auto e l’istituzione del senso unico. «Per l’intervento su questo tratto di via dei Platani si prevede una spesa di 760 mila euro, soldi pubblici investiti in una strada che non è per niente ammalorata come altri tratti di via dei Platani».