Ravenna, la piazza di San Pietro in Vincoli gremita per l’ultimo saluto ad Annalisa Soldati - Gallery

La comunità di San Pietro in Vincoli questa mattina si è stretta in un grande abbraccio per l’ultimo saluto ad Annalisa Soldati, la donna 45enne scomparsa lunedì sera in seguito ad un tragico incidente stradale in via Dismano. Annalisa Soldati era molto conosciuta in tutto il paese e a sua morte ha suscitato una grandissima commozione. Una piazza del Foro Boario gremita da almeno un migliaio di persone le ha reso omaggio, con fiori e palloncini. In sottofondo una serie di canzoni amate da Annalisa, per un lungo e toccante ricordo.