Una raccolta fondi a San Pietro in Vincoli per la famiglia di Annalisa Soldati

È partita a San Pietro in Vincoli una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Annalisa Soldati, la 45enne morta dopo il grave incidente stradale avvenuto lunedì sera in via Dismano, a Ravenna. L’iniziativa, promossa da alcuni commercianti del paese e subito condivisa da numerose attività della località, punta a offrire un aiuto concreto ai due figli rimasti senza la madre. La donna lascia infatti due adolescenti: il maggiore frequenta la terza media, la più piccola la prima.

Intanto è atteso per oggi il nulla osta della Procura per la sepoltura. Il provvedimento sarà firmato dal pubblico ministero di turno Silvia Ziniti e consentirà di fissare la data dei funerali, che dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni nel paese dove la donna viveva ed era molto conosciuta anche per il lavoro in un ristorante della zona.

L’incidente si è verificato intorno alle 20 di lunedì. Annalisa stava andando a Ponte Nuovo a prendere la figlia al termine della lezione di danza. Secondo una prima ricostruzione, la Kia guidata dalla 45enne, appena uscita dalla statale Adriatica, avrebbe invaso la corsia opposta a causa della fitta nebbia, scontrandosi frontalmente con una Ford Focus su cui viaggiavano un’altra donna e la figlia minorenne. L’impatto è stato molto violento e entrambe le vetture sono finite nel fosso a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ravenna e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre la conducente dall’abitacolo. Trasportata in condizioni disperate all’Ospedale Bufalini, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate. Le occupanti dell’altra auto sono state ricoverate in codice azzurro e non sono in pericolo di vita.

Proseguono intanto gli accertamenti sulla dinamica: nei prossimi giorni gli agenti acquisiranno il filmato della dash cam installata su un veicolo che seguiva la Ford al momento dello scontro, elemento che potrebbe chiarire le cause dell’invasione di corsia.

Nel frattempo la comunità si stringe attorno ai familiari. La raccolta fondi e i numerosi messaggi di cordoglio raccontano lo sgomento di un paese intero per una perdita improvvisa che lascia un vuoto profondo.