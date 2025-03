Ravenna, la firma del medico non più in servizio: i passi falsi della funzionaria assenteista

Clamoroso il caso di un medico, gastroenterologo rimasto in servizio presso l’Ifo Regina Elena di Roma fino novembre del 2022. Stando ai certificati presentati dalla 60enne funzionaria giudiziaria del tribunale ravennate indagata per assenteismo, il dottore avrebbe firmato tre giustificativi per altrettante visite effettuate l’11, 12 dicembre 2023 e un ulteriore accertamento del 19 gennaio dell’anno seguente. Periodo nel quale, tuttavia, lo specialista non svolgeva più l’attività presso quella struttura sanitaria da almeno un anno.

