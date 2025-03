Certificati di malattia falsi per due mesi di assenze, funzionaria del tribunale di Ravenna sospesa per un anno

Cinquantotto certificati medici per altrettanti giorni di assenza dal lavoro - sulla carta - dovuti a visite e ricoveri in day hospital, tutti regolarmente retribuiti. In pratica, in tribunale a Ravenna, dove lavorava come funzionaria giudiziaria, non l’hanno vista per quasi due mesi. Ora la dipendente pubblica, 60enne domiciliata in città, non potrà tornare in ufficio per un anno. Secondo l’accusa avrebbe falsificato le firme dei medici e i timbri dei presidi ospedalieri senza mai essersi nemmeno recata in alcuna delle strutture sanitarie menzionate, quantomeno nel periodo indicato. Lunedì le è stata notificata l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti dispone la sospensione per 12 mesi, accusandola di truffa ai danni dello Stato e falso.

