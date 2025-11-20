Ravenna, la Cgil: “Remigrazione e riconquista, quel corteo va vietato”

In merito alla manifestazione del comitato “Remigrazione e riconquista”, in programma sabato prossimo a Ravenna, la Cgil Ravenna in una nota chiede di vietare la manifestazione. “Gravissima la scelta di dare uno spazio a un soggetto dichiaratamente razzista che basa le proprie istanze sulle paure delle persone sul tema dell’immigrazione. L’immigrazione è un tema che va discusso, che va regolato e che va migliorato, a partire dalla modifica della Legge Bossi Fini che, di fatto, legalizza un tipo di immigrazione che spesso apre essa stessa spazi di illegalità. La scelta di effettuare a Ravenna un’iniziativa neo fascista – che riteniamo contraria ai principi contenuti nella Costituzione - è uno sfregio a una città che sull’antifascismo e sulla difesa della democrazia, si fregia della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza. Come Cgil riteniamo che le autorità preposte debbano negare il permesso a una marcia che vuole umiliare la città e rischia di provocare tensioni sulla base di principi fascisti e razzisti e anticostituzionali”.