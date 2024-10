Ravenna, l’Ocean Viking con 47 migranti attesa martedì alle 12

In anticipo sulla iniziale tabella di marcia, l’arrivo della nave Ocean Viking è atteso a Ravenna per le 12 di domani, martedì 15 ottobre. La nave ospita 47 migranti dopo un doppio salvataggio, il primo con 6 naufraghi ed un successivo da 41. Dei 47 migranti recuperati 33 sono uomini adulti, 4 donne adulte e 10 minori di cui 7 sono non accompagnati. Le nazionalità sono: Egitto18, Pakistan 3, Siria 13 e Bangladesh 13.

I 47 migranti saranno trasportati con un bus della Croce Rossa dalla banchina di “Fabbrica Vecchia”, luogo dello sbarco, fino al Circolo Canottieri dove saranno predisposte 2 postazioni per i controlli sanitari e 2 postazioni per i controlli di polizia e al termine i migranti resteranno tutti in Emilia Romagna e saranno così ripartiti: Bologna 10 di cui 7 minori non accompagnati; Ferrara 4, Forlì Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e a Ravenna resteranno 4. Con un pullman noleggiato dalla Prefettura saranno accompagnati a Bologna al Centro Mattei sia le persone destinate a Bologna che quelle destinate a Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, mentre verranno prelevati direttamente al Circolo dei Canottieri le persone destinate a Rimini, Forlì Cesena e Ravenna dai gestori dei centri di accoglienza. Le condizioni sanitarie a bordo vengono ritenute buone, con due casi di scabbia già in trattamento ed alcuni casi di mal di mare.

“Come sempre finora - ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa- la macchina organizzativa messa in campo ha risposto con efficienza e tempestività e, in poco tempo, è stato così possibile riallestire il Circolo dei Canottieri come già successo nei precedenti sbarchi. In totale saranno 1513 i migranti giunti a Ravenna di cui 187 minori non accompagnati nei 15 sbarchi finora avvenuti”.