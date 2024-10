Ravenna, la Ocean Viking con 47 migranti in arrivo martedì 15 ottobre in serata

Si è conclusa ieri pomeriggio la riunione di coordinamento convocata dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa per definire i dettagli operativi relativi allo sbarco della nave “Ocean Viking” con a bordo 47 migranti in totale (e non 43 come precedentemente comunicato) con arrivo previsto per martedì 15 verso le 22.

Si è trattato di un doppio salvataggio, il primo con 6 naufraghi ed un successivo da 41. Dei 47 migranti recuperati 33 sono uomini adulti, 4 donne adulte e 10 minori di cui 7 sono non accompagnati. Le nazionalità sono: Egitto18, Pakistan 3, Siria 13 e Bangladesh 13.

Tenuto conto dell’indisponibilità del Terminal crociere di Porto Corsini e del Pala De Andrè, le operazioni di sbarco si effettueranno alla banchina di “Fabbrica Vecchia” a Marina di Ravenna e al Circolo Canottieri alla Standiana.

Terminato lo sbarco, che potrebbe avvenire anche mercoledì 16 mattina in considerazione delle condizioni meteo e della velocità della nave, i migranti saranno poi trasportati con un pullman della Croce Rossa Italiana al Circolo dei Canottieri alla Standiana, dove saranno effettuate tutte le visite sanitarie speditive e gli adempimenti dei servizi sociali del Comune e quelli di polizia da parte del personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna. Ultimati gli adempimenti, i 47 migranti resteranno tutti in Emilia Romagna e saranno così ripartiti: Bologna 10 compresi i 7 minori non accompagnati; Ferrara 4, Forlì Cesena 3; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e a Ravenna resteranno 4. Con un pullman noleggiato dalla Prefettura saranno accompagnati a Bologna al Centro Mattei sia le persone destinate a Bologna che quelle destinate a Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, mentre verranno prelevati direttamente al Circolo dei Canottieri le persone destinate a Rimini, Forli Cesena e Ravenna dai gestori dei centri di accoglienza.