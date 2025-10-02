Ravenna, l’incidente sul lavoro nell’Adriatica, i sindacati: “Verificare la sicurezza sul cantiere”

In una nota, Fillea, Filca e Feneal di Ravenna esprimono la loro più viva preoccupazione per “il grave infortunio avvenuto oggi nel cantiere stradale sulla statale Adriatica nei pressi di Ravenna, dove un operaio è stato investito da un macchinario e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena in gravi condizioni”. Il 56enne dipendente di una ditta del Riminese è stato trasportato in elicottero al “Bufalini”.

I sindacati di categoria chiedono “un’immediata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere e auspicano che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire simili incidenti in futuro. È fondamentale garantire la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro, assicurando che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati e protetti”.

“Fillea, Filca e Feneal - contonia la nota - sottolineano con preoccupazione che, sempre più frequentemente, si verificano infortuni gravi e mortali nel settore della manutenzione stradale. È necessario che le aziende e le autorità competenti prendano misure concrete per migliorare le condizioni di sicurezza in questo ambito; è necessario rafforzare la prevenzione e la vigilanza nei cantieri, per garantire che i lavoratori possano svolgere la loro attività in condizioni di massima sicurezza. I sindacati esprimono la loro solidarietà all’operaio infortunato e alla sua famiglia, e si impegnano a garantire che vengano tutelati tutti i diritti e le garanzie previste dalla legge”.