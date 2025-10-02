Ravenna, investito da un macchinario durante i lavori di asfaltatura: operaio di una ditta riminese in gravi condizioni

Incidente sul lavoro ed intervento dell’elimedica questa mattina sulla statale 16 a Ravenna, durante i lavori di asfaltatura in corsia sud tra il distributore Eni e il Cavalcavia dell’Iperbarico. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un 56enne operaio di una ditta riminese è rimasto ferito e trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Da quanto trapela dai primi riscontri, l’operaio sarebbe stato investito da un macchinario ed è stato trasportato in gravi condizioni a Cesena. Sul posto anche la Medicina del Lavoro.